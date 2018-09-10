На сайте Apple появилась страница iPhone 9

На официальном сайте компании Apple неожиданно появилась страница смартфона iPhone 9, официальный анонс которого состоится 12 сентября. Итак, страница подтверждает предыдущие слухи о пяти расцветках. Из новых цветовых вариантов отметим Spicy Оrange и Cobalt Blue. Также подтверждаются данные о поддержке быстрой 18-ваттной зарядки, поскольку данный адаптер имеется в списке совместимых аксессуаров. Кроме того, в специальном разделе пользователи смогут сравнить iPhone 9, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Plus. Официальная презентация новых устройств компании Apple запланирована на 12 сентября.