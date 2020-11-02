На сайте Samsung появился брендинг Galaxy Note20 FE

Смартфон Samsung Galaxy S20 FE один из лучших смартфонов бюджета флагманских , выпущенных в этом году. Он предлагает большинство любимых функций серии Galaxy S20 по доступной цене. Теперь, более чем через месяц после анонса, брендинг Galaxy Note20 FE появляется на одном из веб-сайтов Samsung.

На мероприятии виртуального запуска Galaxy S20 FE, компания подтвердила, что в будущем будет выпускать больше устройств с брендом Fan Edition.

Согласно веб-сайту Samsung Brazil, компания Samsung может вскоре выпустить следующий телефон в этой серии под названием Galaxy Note20 FE. Название этого устройства упоминается не только на начальной странице Galaxy S20 FE, но и в его исходном коде.

Прежде чем смартфон появится на рынке, он проходит сертификацию различными агентствами за несколько недель, а иногда и месяцев до этого. Только после этого компания создает страницу продукта для своего веб-сайта. Что касается Galaxy Note20 FE, то его еще нет в сертификационных бюро, но у нас уже есть его торговая марка на официальном сайте Samsung.
Комментарии и отзывы Galaxy Note20 FE
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