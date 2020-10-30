На смартфон Huawei Mate 40 RS Porsche Design получено 210 тысяч заказов

Смартфон Huawei Mate 40 RS Porsche Design был анонсирован буквально несколько дней назад и уже получил 210 тысяч заказов (по статистике на 28 октября). Смартфон оснащен процессором Kirin 9000 и пентакамерой. Mate 40 RS Porsche Design отличается уникальной эстетикой, напоминающей аэродинамический дизайн популярного бренда Porsche. Задняя панель смартфона изготовлена из наномикрокристаллического керамического корпуса, который обеспечивает лучший захват благодаря своей текстуре.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design продается за 2295 евро. Предварительные заказа размещенные на сайте JD.com были распроданы всего за 28 секунд.