На смартфон Meizu 17 официально можно оформить предзаказ

С сегодняшнего дня на ещё не представленный смартфон Meizu 17 уже можно оформить предзаказ в различных онлайн-магазинах. Те, кто оформили предварительный заказ в подарок получат адаптер-переходник Meizu Hi-Fi DAC Headphone Adapter с ЦАП, 18-месячную гарантию, а также эксклюзивный цифровой контент. Аппарату прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, чипсет Snapdragon 865, модуль бесконтактных платежей NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Комментарии и отзывы Meizu 17
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