На смартфонах Samsung начали выгорать экраны

На самом деле это абсолютно типичная проблема для OLED-дисплеев, но довольно странно, что это происходит из-за обновления программного обеспечения. Самый простой способ решения этой проблемы — использование функции под названием «Сдвиг пикселей», которая реализована в смартфонах на нативном уровне. Функция сдвига пикселей была реализована в One UI 5.0, но похоже, что эта функция не работает в последнем обновлении. Соответственно, если вы переживаете, что устройство может выйти из строя по причине обновления софта, то не стоит спешить в этом вопросе. Вероятно, лучше просто подождать, пока компания Samsung изучит данную ситуацию и представит полноценный апдейт, который исправит проблему. Если она, конечно, в софте, а не в железе.