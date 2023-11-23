На смартфонах Samsung начали выгорать экраны

Компания Samsung, что было вполне ожидаемо, продолжает активно работать над планом обновления смартфонов до фирменной прошивки One UI 6.0, и уже сейчас несколько устройств получили обновление на базе Android 14. Кроме того, если верить информации западных инсайдеров, до конца текущего года компания должна выпустить апдейт до новой версии операционной системы на 35 различных устройств. С другой стороны, многие пользователи сталкиваются со странной проблемой в рамках установки апдейта, которая обычно связана скорее с аппаратными недоработками, чем с самим программным обеспечением. Пользователи смартфонов линейки Galaxy сообщили, что после обновления до One UI 6.0 у них возникают проблемы с «ожогом» экрана.

На самом деле это абсолютно типичная проблема для OLED-дисплеев, но довольно странно, что это происходит из-за обновления программного обеспечения. Самый простой способ решения этой проблемы — использование функции под названием «Сдвиг пикселей», которая реализована в смартфонах на нативном уровне. Функция сдвига пикселей была реализована в One UI 5.0, но похоже, что эта функция не работает в последнем обновлении. Соответственно, если вы переживаете, что устройство может выйти из строя по причине обновления софта, то не стоит спешить в этом вопросе. Вероятно, лучше просто подождать, пока компания Samsung изучит данную ситуацию и представит полноценный апдейт, который исправит проблему. Если она, конечно, в софте, а не в железе.