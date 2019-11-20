На смартфоне Honor 10 уже тестируют ОС Android 10

Компания Honor начала внутреннее тестирование оболочки EMUI 10 на основе Android 10 для смартфонов Honor 10, Honor V10 и Honor 8X. Для участия необходимо отправить заявку через специальное приложение. Дата выхода финальной версии EMUI 10 для этих моделей пока не сообщается.

Напомним, что популярный смартфон Honow 10 оснащается фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C.