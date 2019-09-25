На создание Xiaomi Mi Mix Alpha ушло $70 миллионов

Вчера компания Xiaomi представила смартфон будущего Xiaomi Mi Mix Alpha, дисплей которого покрывает не только переднюю, но и почти всю заднюю панель устройства. Сегодня руководитель китайской компании рассказал, чего это им стоило. Итак, работа над смартфоном началась два года назад. Всего над ним работало 1000 инженеров, а вся разработка обошлась в 70 миллионов долларов. Самое интересное, что в ближайшее время Xiaomi собирается инвестировать в различные исследования почти полтора миллиарда долларов!

Напомним, что Xiaomi Mi Mix Alpha получил дисплей, занимающий 180,6% от размера передней панели, тройную камеру с главным датчиком разрешением 108 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержку мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Цена смартфона составляет 2800 долларов.