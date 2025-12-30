На телевизорах Samsung появится Google Photos

Сервис Google Photos наконец-то появится на телевизорах в следующем году, начав с грядущей интеграции для телевизоров Samsung. Компания Samsung объявила, что запланированное решение позволит бесшовно переносить фотографии, которые пользователи снимают на своих смартфонах, на телевизоры Samsung, где они будут отображаться в большом, кинематографичном формате, а сам сервис Google Photos должен быть глубоко встроен в телевизионный опыт. На данный момент у Google Photos нет нативного приложения для телевизоров, даже на собственной платформе Google TV, при этом в анонсе Samsung не уточняется, будет ли новая интеграция оформлена именно в виде отдельного приложения.

Samsung сообщает, что первым этапом станет запуск функции Memories, которая будет показывать отобранные коллекции фотографий и видео на телевизорах с операционной системой Tizen. Этот функционал планируется запустить в марте 2026 года, и в течение 6 месяцев он будет эксклюзивом для телевизоров Samsung. После этого, во второй половине 2026 года, ожидается появление поиска по Google Photos и функций генеративного искусственного интеллекта для работы с изображениями. Инструмент Create with AI предложит тематические шаблоны, созданные на базе Nano Banana, а также возможности генерации и редактирования изображений, включая функции Remix и Photo to Video от Google. Не совсем понятно, кому это на самом деле нужно на телевизорах, но приятно, что производитель работает в этом направлении.