На выставке MWC 23 февраля представят Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2, Nokia 1.3

Компания HMD Global начала рассылать приглашения на презентацию своих новых устройств Nokia в Барселоне.

Мероприятие пройдёт 23 февраля в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне. Компания HMD Global представит несколько бюджетных устройств: Nokia 5.2, Nokia 1.3, кнопочный телефон Nokia 400 со специальной версий ОС Android на борту, а также свой первый 5G-смартфон Nokia 8.2.

Смартфону Nokia 8.2 5G получит POLED дисплей без вырезов и отверстий. Новинка будет работать на игровом процессоре Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для сети пятого поколения. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3500 мАч.