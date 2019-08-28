Началась регистрация на предзаказ складного Samsung Galaxy Fold

После первоначального фиаско Galaxy Fold, Samsung готовится выпустить обновленную версию. Компания Samsung подтвердила, что Galaxy Fold будет выпущен на рынок в сентябре, но мы не знаем, когда именно люди смогут его купить. Хорошей новостью является то, что южнокорейская компания только что открыла предварительную регистрацию для складного смартфона на официальном сайте компании. Samsung не раскрыла цены и похоже, она не изменится — $1980.

Производитель внес несколько важных изменений в Galaxy Fold, таких как дополнительные крепления для лучшей защиты устройства от внешних частиц. Кроме того, верхняя и нижняя часть области петель были усилены, а верхний защитный слой Infinity Flex Display был расширен за лицевую панель.