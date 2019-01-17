Начались продажи Nubia Red Magic Mars с 10 ГБ оперативной памяти

Компания Nubia, в ноябре представила свой игровой смартфон Red Magic Mars с тремя вариантами памяти - 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 10/256 ГБ. Первые два продаются в течение достаточно долгого времени, но самый мощный только становится доступным. Старшая модель будет поставляться в цвете Camo за 590 долларов.

Игровое устройство имеет 6-дюймовый ЖК-экран IPS с соотношением сторон 18: 9 и две сенсорные области на ободе, которые действуют как наплечные кнопки. Также имеется тактильная обратная связь «4D Shock», стереодинамики, двойная тепловая трубка и конвекционное охлаждение.

Nubia Red Magic Марс имеет аккумулятор на 3,800 мАч и собственный игровой интерфейс Red Magic UI, основанный на Android Pie.