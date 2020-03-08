Начались продажи недорогого смартфона Vivo Z6 с поддержкой 5G

Сегодня стартовали продажи доступного 5G-смартфона Vivo Z6. Конфигурация памяти 6/128 ГБ обойдётся покупателям в $313, вариант памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в $370. Новинка оснащена безрамочным 6,57-дюймовым дисплеем (2400:1800 точек), чипсетом Snapdragon 765G, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой 44-Вт зарядки, квадрокамерой с основным датчиком на 48 Мп и тремя дополнительными, селфи-камерой на 16 Мп, а также он работает под управлением Funtouch OS 10 и оснащен поддержкой голосового помощника Jovi. Существует поддержка режима повышенной производительности для игр Multi-Turbo 3.0.