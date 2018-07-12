Начались продажи «умных» наручных часов Mobvoi TicWatch Pro

Стартовали продажи «умных» наручных часов Mobvoi TicWatch Pro с двумя дисплеями. Основой новинки послужит процессор Snapdragon Wear 2100 и 4 Гбайт ОЗУ. За сбор данных о физической активности и состоянии организма отвечают акселерометр, гироскоп и датчик частоты сердечных сокращений. Время работы на одной подзарядке увеличивается до 30 суток. Часы защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. В качестве ОС выступит Google Wear OS. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Оценивается новинка в 250 долларов.