Началось массовое производство Xiaomi 12

В декабре прошлого года компания Xiaomi анонсировала Xiaomi 11 5G, первый в мире телефон, работающий на Snapdragon 888. Следовательно, китайский производитель может выпустить Xiaomi 12 с предстоящим Snapdragon 8 Gen1 в декабре этого года. Свежая информация показывает, что серийное производство телефона уже началась. Текущие слухи утверждают, что Xiaomi 12 будет иметь модуль камеры в форме кольца. Однако китайский лидер Digital Chat Station заявил, что дизайн задней камеры Xiaomi 12 будет полностью отличаться от того, что мы видели. Похоже, что у Xiaomi 12 может быть другой дизайн задней части камеры.

Считается, что номера моделей 2201122C и 2203121C относятся к серии Xiaomi 12. Точные названия этих устройств пока неизвестны. Также сообщается, что модель 2201122G направляется в Индию, поскольку она была обнаружена в базе данных органа BIS.