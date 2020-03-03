Начался старт продаж флагманских смартфонов Honor View 30 Pro

Стартовали российские продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro. Первые партии можно будет купить 3, 10 и 17 марта с 11:00 по и до тех пор, пока устройства имеются в наличии в официальном российском интернет-магазине Honor. Первые кто приобретут новинку в подарок получат умные часы Honor MagicWatch 2 в версии 46 мм. В наличии предлагается синяя и черная расцветки корпуса за 36 990 рублей. Смартфон характеризуется 6,57-дюймовым экраном со врезанной двойной селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, однокристальной системой Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, батареей на 4100 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки и беспроводной обратной зарядкой.