Начинка смартфона Galaxy A50

Компания Samsung выпустила смартфон с емким аккумулятором. Приписывают Galaxy A50 тыльную камеру, состоящую из двух или трех датчиков изображения. Полной картины пока нет, но основной сенсор имеет разрешение 24 МП. За электропитание устройства отвечает емкий аккумулятор на 4000 мАч.Аппаратная начинка базируется на фирменном 8-ядерном чипсете Exynos 9610. Микросхема включает в себя два блока ядер. Первые четыре ядра Cortex-A73 работают на частоте 2,3 ГГц. Другие четыре ядра Cortex-A53 поддерживают частоту 1,7 ГГц. Видеоконтроллер Mali-G72 MP3 отвечает за обработку графики. Арсенал памяти нового гаджета включает 4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-модуль на 64 ГБ/128 ГБ. Рабочей средой для софта послужит свежий Android версии 9 Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.