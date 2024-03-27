Надежный инсайдер раскрыл дизайн Google Pixel 9

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) поделился новыми изображениями смартфона Google Pixel 9. Они отличаются от ранее опубликованных рендеров отсутствием перископного модуля. По словам источника, в прошлый раз утечка демонстрировала не Pixel 9, а Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Также отметим плоский экран, скруглённые углы корпуса и врезанную по центру фронтальную камеру. Устройству приписывают наличие 6,03-дюймового экрана и корпус с габаритами 152,8:71,9:8,5 мм или 12 мм с учётом выступающей камеры. Предыдущее поколение оснащается 6,01-дюймовым дисплеем. Напомним, что ранее Стив Хеммерстоффер уже публиковал достоверные утечки по смартфонам Samsung, Huawei, Sony и Google в том числе.