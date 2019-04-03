Надежный ультрабук VivoBook 14 от ASUS

ASUS анонсировала VivoBook 14 (Z403), компактный и доступный ультрабук, который может похвастаться долговечностью и автономной работой в течение суток.

Одной из лучших частей ноутбука являются его тонкие рамки. Многие ноутбуки по-прежнему имеют относительно толстую нижнюю панель, но это не относится к новому VivoBook 14. Дисплей NanoEdge имеет рамки толщиной 4,1 мм, что дает ноутбуку 87% соотношение экрана к телу. Внутри процессор Intel Core восьмого поколения (i3-8145U, i5-8265U или i7-8565U) со встроенной графикой Intel HD Graphics 620, 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, гибридный накопитель объёмом до 1,5 ТБ, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 или 5.0, а также USB 3.1 Gen1 Type-C, USB 3.1 Gen1 Type-A, 2xUSB 2.0 Type-A,комбинированный аудиоразъеём, HDMI 1.4, слот для карты памяти SD.

VivoBook 14 оснащен большой 4-элементной батареей 72Wh, которая обеспечит до 24 часов автономной работы и поддержкой Windows Hello, в виде сканера отпечатков пальцев, встроенного в тачпад. Он прошел обширные испытания в суровых условиях, включая экстремальные высоты, температуру и влажность. Новинка обойдется в $ 1600.