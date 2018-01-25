Наэкранный сканер в Vivo X20 Plus UD не работает с защитной плёнкой

Вчера компания Vivo официально представила смартфон X20 Plus UD, который первым получил сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Уже сегодня стало известно, что у новой технологии есть серьезный минус. Если неудачно поцарапать экран, сканер отпечатков пальцев перестанет работать. Чтобы избежать такой неприятности, нужно использовать защитную пленку. Но все не так просто. Оказывается, используемый в смартфоне сканер Synaptics работает на чрезвычайно малом расстояния, а потому плёнка может сделать его неработоспособным. Vivo предусмотрительно положили в коробку со смартфоном специальную очень тонкую защитную плёнку, которая работает со сканером. Что делать, когда настанет срок ее сменить, пока не очень понятно.