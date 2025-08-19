Nanoleaf представила новую 4D-подсветку для телевизоров

Nanoleaf представила обновлённый комплект 4D V2 для создания эффектной подсветки телевизора — новинка, как и первое поколение 2023 года, представляет собой светодиодную ленту, устанавливаемую за ТВ, и камеру, которая синхронизирует подсветку с изображением на экране. В отличие от решений вроде Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, который стоит около 400 долларов, комплект Nanoleaf остаётся более доступной и простой альтернативой. Nanoleaf 4D V2 уже доступен в фирменном онлайн-магазине за 100 долларов — цена осталась такой же, как у оригинальной версии, но теперь комплект выпускается только в одном размере — для телевизоров до 65 дюймов (вместо прежних двух вариантов, включая до 85 дюймов). Компания утверждает, что обновлённый алгоритм улучшил точность цветопередачи — белые и цветные оттенки стали ярче и насыщеннее.

Лента получила зигзагообразную форму — она стала легче, гибче и проще в установке по периметру ТВ, без необходимости в угловых креплениях. Как и раньше, её можно подрезать ножницами для более компактных экранов — при этом система автоматически откорректирует световые эффекты. И лента, и камера подключаются к компактному блоку управления с питанием через USB Type-C. Он поддерживает четыре режима подсветки — от плавной «атмосферной» до динамичной с быстрыми цветовыми переходами, максимально повторяющими происходящее на экране. Кроме того, блок синхронизируется с приложениями Nanoleaf для смартфонов и ПК, что довольно удобно.
