Напечатанные модели iPhone 12 показали на фото

В сети появились фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, напечатанных на 3D-принтере. Вероятно, данные модели были созданы в качестве основ для будущих чехлов. Фотографии подтверждают слухи о четырех новых iPhone 12: 5,4-, двух 6,1- и 6,7-дюймовой моделях. Предполагается, что смартфоны получат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 4-6 ГБ оперативной памяти, минимум 128 ГБ флэш-памяти, обновленные дисплеи и улучшенные камеры. 5,4-дюймовый iPhone 12 будет стоить 649 или 699 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 – от 749 до 799 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro обойдется в 999 долларов, а 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max – в 1099 долларов.

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