Narzo 30 и Narzo 30 Pro готовится к запуску в январе 2021 года

По слухам сети, серия смартфонов Narzo 30 станет официальной в январе 2021 года.

В серию смартфонов Narzo 30 может войти три модели смартфонов, так же как и в 20 серии: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro. Следовательно, есть вероятность, что Narzo 30A также может прибыть с Narzo 30 и Narzo 30 Pro. К сожалению, никакой информацией о технических характеристиках у нас нет.

Но загадочный телефон Realme с номером модели RMX3171 получил сертификацию Бюро индийских стандартов (BIS). Сертификация BIS не содержит информации о характеристиках устройства, но упоминает, что оно принадлежит к новой серии.