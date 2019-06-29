Насколько смартфоны Huawei зависят от американских деталей

После введения санкций США издание Nikkei и японская компания Fomalhaut Techno Solutions решили разобраться, насколько Huawei зависит от американских партнеров и как запрет на сотрудничество с ними скажется на ее продукции. Для этого разобрали флагман Huawei P30 Pro.

Как оказалось, всего в смартфоне 1631 деталь. Но лишь 15 из них (а это 0,9%) — компоненты американского производства. В том числе, это модули памяти DRAM Micron Technology и защитное стекло Corning, микросхемы калифорнийского производителя Qorvo и т. д.

Большинство деталей для Huawei P30 Pro приезжает из Японии, Южной Кореи и Гонконга. Родных (китайских) компонентов всего 4,9%. Получается, в плане комплектующих запрет США окажется не таким болезненным для Huawei. Но это только детали, к которым не относится операционная система. А именно отсутствие Android и сервисов Google может обрушить продажи компании. Правда, Huawei уже готовит собственную операционную систему и тестирует ее на миллионе смартфонов.