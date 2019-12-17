Наушники AWEI T10C с поддержкой беспроводной зарядки

Наушники AWEI T10C получили поддержку Bluetooth версии 5.0, которая работает в диапазоне 10 метров.

Также наушники оснастили поддержкой беспроводной зарядки и аккумулятором ёмкостью на 55 мАч в каждом наушнике.

Ещё одной фишкой наушников является сенсорное управление гарнитурой.

В комплекте с гарнитурой идут несколько амбушюр и зарядный чехол с батареей на 300 мАч.

Наушники AWEI T10C защищены от влаги по стандарту IPX4, и еще могут похвастаться технологией шумоподавления звука. Стоят такие наушники всего лишь 24 доллара.