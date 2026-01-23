Наушники QCY MeloBuds N20 оценили в 30 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью MeloBuds N20, которые получили 13-мм динамические излучатели. Новинка также характеризуется пресетами эквалайзера Rock, Classical и Bass Boosted, фирменным приложением для настройки, гибридной системой шумоподавления ANC с эффективностью до 50 дБ, шестью микрофонами с поддержкой ИИ и технологии beamforming для улучшения звучания во время голосовых вызовов, игрового режима с задержкой 0,068 с, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, батареями ёмкостью 40 мАч и 450 мАч в зарядном футляре, автономностью 10 часов и до 40 часов с учётом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, а также чёрной и белой расцветками корпуса. Цена наушников составляет 30 долларов.