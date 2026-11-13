Наушники Anker soundcore AeroClip 2 оценили в 13 тысяч рублей

Компания Anker выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа в виде клипс soundcore AeroClip 2. Новинка характеризуется 12-мм динамическими драйверами с поддержкой кодека высокого разрешения LDAC, фирменным ИИ-процессором Anker THUS с интеллектуальным шумоподавлением для кристальной передачи речи (технология отмечена сертификатом Книги рекордов Гиннесса), открытой акустической конструкцией в форм-факторе клипс, не перекрывающей слуховой канал, эргономичным креплением Ergo-Fit, созданным на основе изучения более 2000 анатомических профилей для надёжной посадки без давления, а также аккумулятором с автономностью до 8 часов и до 32 часов вместе с комплектным футляром. Наушники доступны для покупки по цене в 13 тысяч рублей в чёрной, белой и голубой расцветках.

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