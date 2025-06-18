Наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW2 оценили в 160 долларов

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ATH-CKS50TW2, которая получила фирменные 9-миллиметровые драйверы. Новинка также характеризуется диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20000 Гц, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LC3, инновационной магнитной технологией для экономии заряда батареи, автономностью до 25 часов или до 65 часов с учетом зарядного футляра, до 15 или до 25 часов соответственно с активированным шумоподавлением, поддержкой быстрой зарядки (5 минут хватит на 1,5 часа прослушивания музыки), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от пота и брызг в соответствии со степенью IP55, а также черной и бежевой расцветками корпуса. Стоимость наушников составляет 150 евро.