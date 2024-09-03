Наушники Bang & Olufsen Beoplay H100 оценили в 1500 евро

Компания Bang & Olufsen пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Beoplay H100, которая получила 40-мм титановые драйвера. Новинка также характеризуется поддержкой частот от 10 Гц до 40 кГц в режиме Hi-Res, поддержкой Dolby Atmos и качества звука до 96 кГц/24 бит, технологией адаптивной обработки звука EarSense, поддержкой пространственного звука с отслеживанием головы, активной системой шумоподавления, режимом прозрачности, возможностью одновременного сопряжения с тремя устройствами одновременно, тканевым оголовьем, амбушюрами из овечьей кожи, алюминием и устойчивым к царапинам стеклом в составе конструкции, временем автономной работы до 34 часов с включённым шумоподавлением и массой 375 граммов. Наушники оценены на европейском рынке в 1500 евро.