Наушники Baseus BH1 оценили в 35 долларов

Компания Baseus объявила о выпуске беспроводных наушников Baseus BH1, которые основаны на 40-мм динамиках. Новинка также характеризуется поддержкой пространственного звучания на 360 градусов, системой активного шумоподавления с эффективностью до 45 дБ, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой аудиокодеков SBC, AAC и LDAC, настраиваемым оголовьем, амбушюрами из искусственной кожи, черной и бежевой расцветками, массой 238 граммов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, задержкой 38 мс, пятью микрофонами для шумоподавления (ENC) и батареей ёмкостью 600 мАч со временем автономной работы до 80 часов. Наушники оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 35 долларов.

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