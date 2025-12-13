Наушники Baseus Inspire XH1 оценили в 14 тысяч рублей

В российской продаже появились беспроводные полноразмерные наушники Baseus Inspire XH1, которые оценены в 14 тысяч рублей. Новинка характеризуется расположенными под углом 35-мм динамиками, частотным диапазоном 20–40 кГц, поддержкой Dolby Audio, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC, алгоритмами SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0, функцией SoundFit, 4-слойной гибридной системой активного шумоподавления с эффективностью шума до 48 дБ, пятью микрофонами с поддержкой ИИ и технологией ENC для лучшей слышимости собеседника во время телефонных звонков, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, технологией Baseus Smart-Connect (BSC) для быстрого переключения между двумя гаджетами, автономностью до 65 часов без ANC, поддержкой быстрой зарядки (10 минут хватит до 12 часов работы), амбушюрами из искусственной кожи и пены с эффектом памяти.

