Наушники Edifier HECATE CP2 оценили в 35 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HECATE CP2, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется форм-фактором клипсы с открытой конструкцией, 11-мм динамическими драйверами, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0, RGB-подсветкой на самих наушниках и на зарядном футляре, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы 6,5 часа или до 26 часов с учетом зарядного кейса, серой, серебристой и фиолетовой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила 242 юаня или около 35 долларов.

Наушники Edifier HECATE GX03 Ultra оценили в 50 долларов …
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HECATE GX03 Ultra, которые получили…
Наушники Nothing Ear (3a) оценили в 100 евро …
Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ear (3a), которые получили 12-мм ди…
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
AirPods Max 2 2026: как Apple обновили флагманские полноразм…
Линейка полноразмерных наушников Apple долгое время оставалась без серьезных изменений. Поэтому выход …
Официально: OnePlus Nord CE6 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Nord CE6 и Nord CE6 Lite состоится в Индии 7 …
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 11 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о выпуске на российский рынок флагманских беспроводных наушников Xiaomi Buds 6,…
Представлены наушники TECNO FreeHear 2…
Стартовали наушники TECNO FreeHear 2, разработанные в духе серии FreeHear. Их главная цель — обеспечить к…
Наушники OPPO Enco Air 5s получат 12-мм драйвер…
Компания OPPO раскрыла некоторые характеристики беспроводных наушников Enco Air5s, которые будут представ…
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работыОбзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor