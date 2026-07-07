Наушники Edifier HECATE CP2 оценили в 35 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HECATE CP2, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется форм-фактором клипсы с открытой конструкцией, 11-мм динамическими драйверами, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0, RGB-подсветкой на самих наушниках и на зарядном футляре, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы 6,5 часа или до 26 часов с учетом зарядного кейса, серой, серебристой и фиолетовой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила 242 юаня или около 35 долларов.