Наушники Edifier Lolli Pro SE оценили в 35 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Lolli Pro SE, которая получила систему активного шумоподавления до 48 дБ. Новинка также характеризуется защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, силиконовыми амбушюрами с антибактериальными свойствами, белой, зеленой, фиолетовой и синей расцветками корпуса, тремя наушниками для лучшего качества звука во время телефонных разговоров, игровым режимом с низкой задержкой, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, технологией Multipoint для одновременного сопряжения с двумя гаджетами, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LDAC, воспроизведением пространственного аудио, поддержкой перевода речи в реальном времени на 21 язык, автономностью до 13 часов без шумоподавления или до 43 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 4 часа работы). Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 35 долларов.

Представлена игровая гарнитура Beyerdynamic MMX 150 Wireless…
Немецкий производитель Beyerdynamic пополнил ассортимент игровых гарнитур моделями MMX 150 Wireless и MMX…
Представлены беспроводные наушники Xiaomi Open Earphones Pro…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Open Earphones Pro, которые полу…
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3…
Представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro …
Компания iQOO объявила о выпуске беспроводных наушников TWS Air3 Pro, которые оценены в Китае в эквивален…
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 FE…
Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds3 FE, которые оценены в …
Беспроводные наушники Itel S9 Star оценили в 10 долларов…
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью S9 Star, которая оценена на …
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумо…
Беспроводные наушники SVEN AP-B800MV поддерживают гибридную систему активного шумоподавления, Bluetooth 5…
Беспроводные наушники Edifier Doo Ace оценили в $32…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Doo Ace, которая основана на 32-мм …
Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFIБеспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Недорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350SНедорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350S
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофономОбзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor