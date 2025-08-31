Наушники Edifier Lolli Pro SE оценили в 35 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Lolli Pro SE, которая получила систему активного шумоподавления до 48 дБ. Новинка также характеризуется защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, силиконовыми амбушюрами с антибактериальными свойствами, белой, зеленой, фиолетовой и синей расцветками корпуса, тремя наушниками для лучшего качества звука во время телефонных разговоров, игровым режимом с низкой задержкой, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, технологией Multipoint для одновременного сопряжения с двумя гаджетами, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LDAC, воспроизведением пространственного аудио, поддержкой перевода речи в реальном времени на 21 язык, автономностью до 13 часов без шумоподавления или до 43 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 4 часа работы). Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 35 долларов.