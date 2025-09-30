Представлены недорогие наушники OnePlus Buds 3V

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 3V, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 17 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическими драйверами, поддержкой пространственного 3D-звучания, двумя микрофонами с поддержкой ИИ для подавления шума окружающей среды во время телефонных разговоров, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, временем задержки 47 мс, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, поддержкой перевода в реальном времени, голосовым помощником, автономностью до 12 часов или до 54 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 8 часов работы), а также голубой и черной расцветками.