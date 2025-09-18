Представлены беспроводные наушники Nothing Ear 3

Компания Nothing пополнила ассортимент флагманских беспроводных наушников моделью Ear (3), которые оценены в 180 евро. Новинка характеризуется фирменным прозрачным дизайном с металлическими элементами, двумя микрофонами Super Mic в зарядном кейсе для фильтрации окружающего шума до 95 дБ и записи голосовых заметок с последующей расшифровкой в приложении Essential Space, тремя микрофонами и блоком костной проводимости (VPU) в составе самих наушников, системой адаптивного активного шумоподавления с эффективностью до 45 дБ, новым 12-мм динамическим драйвером с улучшенной диафрагмой, поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC, технологией Hi-Res Audio, игровым режимом с задержкой отклика менее 120 мс, временем автономной работы до 10 часов или до 38 часов с учетом футляра, поддержкой быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, массой наушника 5,2 грамма, а также черной и белой расцветками.

