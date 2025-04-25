Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16

Наушники HABBARMERS F16 оснащены 40 мм динамическим драйвером и поддерживают активное шумоподавление ANC. Для соединения используют актуальный Bluetooth 5 c базовыми кодеками. Из особенностей отмечаются низкие задержки и синхронизация изображения со звуком, позволяя использовать их для игр. Представлены в доступном ценовом сегменте.

Обзор HABBARMERS F16

Комплектация

Поставляются в коробке с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне приведены ключевые особенности. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, тряпичную сумку.

Обзор HABBARMERS F16

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Это классическая конструкция для наушников закрытого типа. Основным материалом выступает пластик.

Обзор HABBARMERS F16

У чашек есть возможность складывания и в собранном состоянии они занимают минимальное место, свободно помещаются в комплектной сумке чехле. При этом эта же особенность улучшает посадку на голове, они не давят на голову.

Обзор HABBARMERS F16

Оголовье частично обтянуто плотной экокожей с наполнителем внутри. Есть регулировка по длине. Направляющие из стали.

Обзор HABBARMERS F16

Чашки овальной формы. На внешней стороне есть решетка в которой расположен микрофон, отвечающий за работу активной системы шумоподавления.

Обзор HABBARMERS F16

На боковой грани HABBARMERS F16 механические кнопки управления. С помощью них включается питание, изменяется громкость, переключаются треки, активируется шумоподавление.

Обзор HABBARMERS F16

Аудиоразъем с проводной передачей звука. Разъем USB-C для зарядки встроенного аккумулятора.

Обзор HABBARMERS F16

Амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Выбран не самый практичный материал, со временем будет трескаться, а в теплом помещении уши будут запотевать.

Тесты

Обзор HABBARMERS F16

HABBARMERS F16 используют для соединения Bluetooth с базовым кодеком. Заявленную низкую задержку подтвердить не удалось, отдельно этот режим не включается, но при этом при просмотре роликов не было рассинхронизации между воспроизводимой картинкой и выводимым звуком. Проблем с качеством соединения тоже не было.

Обзор HABBARMERS F16

Включение режима активного шумоподавления проводится нажатием на кнопку. Работает режим корректно, посторонних наводок не дает. Немного снижает общую детализацию выводимого звука. При включении отсекает окружающий шум, можно будет сосредоточиться на подкастах или музыки в общественном транспорте.

Обзор HABBARMERS F16

Звучание обеспечивают 40 мм динамики. Звук напористый и басовитый. Лучше подходят для современной и танцевальной музыки. Средние частоты смазанные. Запаса по громкости достаточно. На одном заряде работали в среднем 6 часов на среднем уровне громкости.

Обзор HABBARMERS F16

Итоги

HABBARMERS F16 – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Удобная и складываемая форма, тряпичный чехол в комплекте, зарядка через USB-C. Не устроит запотевание при ношении в теплом помещении.
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