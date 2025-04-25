Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16

Наушники HABBARMERS F16 оснащены 40 мм динамическим драйвером и поддерживают активное шумоподавление ANC. Для соединения используют актуальный Bluetooth 5 c базовыми кодеками. Из особенностей отмечаются низкие задержки и синхронизация изображения со звуком, позволяя использовать их для игр. Представлены в доступном ценовом сегменте.

Комплектация

Поставляются в коробке с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне приведены ключевые особенности. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, тряпичную сумку.

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Это классическая конструкция для наушников закрытого типа. Основным материалом выступает пластик.

У чашек есть возможность складывания и в собранном состоянии они занимают минимальное место, свободно помещаются в комплектной сумке чехле. При этом эта же особенность улучшает посадку на голове, они не давят на голову.

Оголовье частично обтянуто плотной экокожей с наполнителем внутри. Есть регулировка по длине. Направляющие из стали.

Чашки овальной формы. На внешней стороне есть решетка в которой расположен микрофон, отвечающий за работу активной системы шумоподавления.

На боковой грани HABBARMERS F16 механические кнопки управления. С помощью них включается питание, изменяется громкость, переключаются треки, активируется шумоподавление.

Аудиоразъем с проводной передачей звука. Разъем USB-C для зарядки встроенного аккумулятора.

Тесты

Амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Выбран не самый практичный материал, со временем будет трескаться, а в теплом помещении уши будут запотевать.

HABBARMERS F16 используют для соединения Bluetooth с базовым кодеком. Заявленную низкую задержку подтвердить не удалось, отдельно этот режим не включается, но при этом при просмотре роликов не было рассинхронизации между воспроизводимой картинкой и выводимым звуком. Проблем с качеством соединения тоже не было.

Включение режима активного шумоподавления проводится нажатием на кнопку. Работает режим корректно, посторонних наводок не дает. Немного снижает общую детализацию выводимого звука. При включении отсекает окружающий шум, можно будет сосредоточиться на подкастах или музыки в общественном транспорте.

Звучание обеспечивают 40 мм динамики. Звук напористый и басовитый. Лучше подходят для современной и танцевальной музыки. Средние частоты смазанные. Запаса по громкости достаточно. На одном заряде работали в среднем 6 часов на среднем уровне громкости.

Итоги

HABBARMERS F16 – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Удобная и складываемая форма, тряпичный чехол в комплекте, зарядка через USB-C. Не устроит запотевание при ношении в теплом помещении.