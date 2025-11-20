Теперь AirPods работают в полную силу и на Android

LibrePods также дает доступ к режиму «разговорной осведомленности», автоматически снижающему громкость, когда вы говорите, переключению режимов шумоподавления, точным показателям заряда, настройкам вроде параметров доступности и переименования наушников, режиму слухового усиления и подключению сразу к нескольким устройствам. Девар утверждает, что LibrePods подходит для всех моделей AirPods. Полный набор возможностей доступен с AirPods Max и последними версиями AirPods Pro, хотя мониторинг сердечного ритма в AirPods Pro 3 пока не поддерживается. Однако установить LibrePods на Android не так просто, как обычное приложение. По словам разработчика, «из-за ошибки в Bluetooth-стеке Android» сейчас LibrePods работает только на устройствах с root-доступом и установленным фреймворком Xposed.