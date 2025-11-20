Теперь AirPods работают в полную силу и на Android

Теперь, чтобы раскрыть возможности AirPods, вам больше не нужен iPhone. На устройствах вне экосистемы Apple беспроводные наушники обычно работают в урезанном режиме, но бесплатное приложение LibrePods, созданное разработчиком Кавишем Деваром, открывает доступ к функциям вроде автоматического определения в ухе, жестам головы и широким настройкам на Android и Linux. Приложение появилось благодаря обратной разработке проприетарных протоколов AirPods и работает так, что наушники «думают», будто подключены к устройству Apple. В результате они начинают передавать системную информацию и функции, которые обычно доступны только на iOS или macOS.

LibrePods также дает доступ к режиму «разговорной осведомленности», автоматически снижающему громкость, когда вы говорите, переключению режимов шумоподавления, точным показателям заряда, настройкам вроде параметров доступности и переименования наушников, режиму слухового усиления и подключению сразу к нескольким устройствам. Девар утверждает, что LibrePods подходит для всех моделей AirPods. Полный набор возможностей доступен с AirPods Max и последними версиями AirPods Pro, хотя мониторинг сердечного ритма в AirPods Pro 3 пока не поддерживается. Однако установить LibrePods на Android не так просто, как обычное приложение. По словам разработчика, «из-за ошибки в Bluetooth-стеке Android» сейчас LibrePods работает только на устройствах с root-доступом и установленным фреймворком Xposed.
Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 7i…
Вместе с новым складным смартфоном Mate XTs и планшетом MatePad Mini компания Huawei представила свежие T…
Наушники OnePlus Nord Buds 3r показали на рендерах …
Профильный ресурс SmartPrix опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках беспрово…
SteelSeries представила недорогие наушники Nova 7…
Компания SteelSeries представила второе поколение своей популярной беспроводной игровой гарнитуры Nova 7,…
Наушники Powerbeats Fit оценили в 200 долларов…
Компания Beats пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью Powerbeats Fit, которая по…
Наушники OnePlus Nord Buds 3r оценили в 200 долларов…
Компания OnePlus объявила о выпуске недорогих беспроводных наушников моделью Nord Buds 3r, которые обойду…
Наушники Motorola Moto Buds Bass оценили в 22 доллара …
Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Moto Buds Bass, которые получили 1…
Представлена игровая гарнитура Sony INZONE H9 II…
Компания Sony официально пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью INZONE H9 II, котора…
Представлены беспроводные наушники Anker Soundcore P31i …
Компания Anker пополнила ассортимент среднебюджетных беспроводных наушников моделью Soundcore P31i, котор…
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлениемrealme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушникиОбзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor