Теперь AirPods работают в полную силу и на Android

Теперь, чтобы раскрыть возможности AirPods, вам больше не нужен iPhone. На устройствах вне экосистемы Apple беспроводные наушники обычно работают в урезанном режиме, но бесплатное приложение LibrePods, созданное разработчиком Кавишем Деваром, открывает доступ к функциям вроде автоматического определения в ухе, жестам головы и широким настройкам на Android и Linux. Приложение появилось благодаря обратной разработке проприетарных протоколов AirPods и работает так, что наушники «думают», будто подключены к устройству Apple. В результате они начинают передавать системную информацию и функции, которые обычно доступны только на iOS или macOS.

LibrePods также дает доступ к режиму «разговорной осведомленности», автоматически снижающему громкость, когда вы говорите, переключению режимов шумоподавления, точным показателям заряда, настройкам вроде параметров доступности и переименования наушников, режиму слухового усиления и подключению сразу к нескольким устройствам. Девар утверждает, что LibrePods подходит для всех моделей AirPods. Полный набор возможностей доступен с AirPods Max и последними версиями AirPods Pro, хотя мониторинг сердечного ритма в AirPods Pro 3 пока не поддерживается. Однако установить LibrePods на Android не так просто, как обычное приложение. По словам разработчика, «из-за ошибки в Bluetooth-стеке Android» сейчас LibrePods работает только на устройствах с root-доступом и установленным фреймворком Xposed.