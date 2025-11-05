Глобальную версию наушников Moto Buds Bass оценили в 60 евро

Компания Motorola представила на европейском рынке беспроводные наушники Moto Buds Bass, которые были выпущены в Индии еще в августе этого года. В Старом Свете за новинку просят 60 евро, в то время как в Индии они оценены в эквивалент 22 долларов.

Напомним, что наушники имеют в своем оснащении 12,4-мм композитные динамики, фирменный эквалайзер Bass Tuned, сертификацию Hi-Res Audio Wireless, поддержку кодеку LDAC, динамическое активное шумоподавление до 50 дБ, режим прозрачности, три микрофон и технологию CrystalTalk AI для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, поддержку Google Fast Pair, модуль Bluetooth 5.3, защиту от влаги по стандарту IPX4, время автономной работы до 7 часов (без шумоподавления) или до 48 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа воспроизведения).
Nothing Headphone (1) оценили в 21 тысячу рублей …
Компания diHouse выпустила на российский рынок полноразмерные беспроводные наушники Nothing Headphone (1)…
Представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro …
Компания iQOO объявила о выпуске беспроводных наушников TWS Air3 Pro, которые оценены в Китае в эквивален…
Наушники OPPO Enco X3s оценили в £130…
Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco X3s, которые разработаны в партнерстве с Dyna…
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i оценили в 70 долларов…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds 7i, которая получила 11-мм …
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 FE…
Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds3 FE, которые оценены в …
Наушники HONOR Choice Earbuds X7 Pro выпустили в России…
Компания HONOR выпустила на российский рынок беспроводные наушники Choice Earbuds X7 Pro, которые оценены…
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением …
Среди беспроводных наушников формат TWS является довольно распространённым и популярным, предлагая в комп…
SteelSeries представила недорогие наушники Nova 7…
Компания SteelSeries представила второе поколение своей популярной беспроводной игровой гарнитуры Nova 7,…
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIPСтильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice Earbuds CLIP
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFITWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофономОбзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor