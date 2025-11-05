Глобальную версию наушников Moto Buds Bass оценили в 60 евро

Компания Motorola представила на европейском рынке беспроводные наушники Moto Buds Bass, которые были выпущены в Индии еще в августе этого года. В Старом Свете за новинку просят 60 евро, в то время как в Индии они оценены в эквивалент 22 долларов.

Напомним, что наушники имеют в своем оснащении 12,4-мм композитные динамики, фирменный эквалайзер Bass Tuned, сертификацию Hi-Res Audio Wireless, поддержку кодеку LDAC, динамическое активное шумоподавление до 50 дБ, режим прозрачности, три микрофон и технологию CrystalTalk AI для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, поддержку Google Fast Pair, модуль Bluetooth 5.3, защиту от влаги по стандарту IPX4, время автономной работы до 7 часов (без шумоподавления) или до 48 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа воспроизведения).