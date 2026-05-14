Наушники HONOR Earbuds Clip Pro готовы к выходу

Компания HONOR объявила, что 25 мая в Китае будут представлены беспроводные наушники открытого типа Earbuds Clip Pro. Производитель также опубликовала несколько изображений грядущей новинки в черной и розовой расцветках. Отметим форм-фактор клипс и двойную направляющую систему. Зарядный футляр выделяется глянцевым металлическим логотипом на крышке. Технические подробности пока не раскрываются.

Напомним, что в конце прошлого года были представлены наушники HONOR Earbuds S с 12,4-мм динамиком, технологией Dynamic Bass, поддержкой пространственного аудио Spatial Audio, активным шумоподавлением (ANC) с глубиной до 49 дБ, двумя микрофонами и алгоритмами ИИ для подавления фонового шума во время голосовых вызовов, массой 5,3 грамма, автономностью до 9,5 часа или до 42,5 часа с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки, защитой от брызг и пыли по стандарту IP54 и поддержкой Bluetooth 5.3.