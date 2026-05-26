Наушники HONOR Earbuds Clip Pro оценили в 90 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске беспроводных наушников Earbuds Clip Pro, которые могут похвастаться конструкцией с тремя точками опоры и никель-титановой основой. Новинка также характеризуется металлическими элементами и зеркальной полировкой, 10,8-миллиметровыми динамическими драйверами с двойной магнитной системой и титановым покрытием диафрагмы, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией Hi‑Res Audio Wireless и пространственного звука, тремя микрофонами для шумоподавления на базе ИИ во время голосовых вызовов, поддержкой синхронного перевода речи и голосовых заметок с расшифровкой и саммари, ёмкостью 56 мАч и 500 мАч у зарядного кейса, автономностью до 11 часов или до 47 часов с учетом зарядного футляра, адаптером Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствам и защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 90 долларов.