Наушники Sony INZONE H6 Air оценили в 200 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент игровых наушников моделью INZONE H6 Air, которая отличается открытой акустической конструкцией. Новинка характеризуется 40-миллиметровыми драйверами с использованием технологии, как в студийных мониторных наушниках Sony MDR-MV1, акустическими каналами с глубоким воспроизведением басов и разделением средних и низких частот, алюминиевым корпусом массой 199 граммов (без учета съёмного микрофона и кабеля), пружинным механизмом в конструкции изголовья, съёмным кардиоидным микрофоном, фирменным ПО INZONE Hub, к которому можно подключиться через USB-C Audio Box, а также совместимостью с компьютерами, консолью PlayStation 5 и мобильными устройствами. Цена гарнитуры составляет 200 долларов.