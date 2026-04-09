Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере

Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые будут представлены 21 апреля. Отметим форм-фактор клипс и золотистую расцветку. Производитель подтвердил наличие корпуса массой 5,2 грамма, сверхтонкой адаптивной титановой пластины, двойного ЦАП, двойных драйверов, настройки от Dynaudio, поддержки устройств от Apple, поддержки голосовых команд, новой 6-нанометровой платформы, продвинутой системы ИИ-шумоподавления во время телефонных звонков, времени автономной работы до 9,5 часа или до 40 часов с учётом зарядного футляра, адаптера беспроводной связи Bluetooth 6.1 и технологии перевода речи в реальном времени.