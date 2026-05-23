Наушники OPPO Enco Air 5s получат 12-мм драйвер

Компания OPPO раскрыла некоторые характеристики беспроводных наушников Enco Air5s, которые будут представлены 25 мая в Китае. Производитель подтвердил наличие черной, белой и фиолетовой расцветок, полуоткрытой конструкции, массы 3,9 грамма, трёх микрофонов с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, 12-мм динамического драйвера, адаптивной настройки звука и пространственного аудио, поддержки устройств Apple, функции дистанционного управление камерой, ИИ-перевода, регулировки громкости свайпами, одновременного сопряжения с двумя устройствами и режима совместного прослушивания. Напомним, что несколько дней назад были выпущены наушники OPPO Enco Air5, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 30 долларов.

