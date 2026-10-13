Наушники HONOR Earbuds X10 оценили в 22 доллара

Компания HONOR пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Earbuds X10, которая базируется на 12,4-миллиметровыхдинамических излучателях. Новинка также характеризуется поддержкой пространственного объёмного звучания, системой активного шумоподавления с эффективностью до 52 дБ, тремя микрофонами с алгоритмами ИИ для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 8 часов или до 41 часа с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрого соединения со смартфонами HONOR при открытии зарядного кейса и одновременного сопряжения с двумя устройствами, функцией перевода в реальном времени, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 22 долларов.