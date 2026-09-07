Наушники HUAWEI FreeBuds 7 оценили в 150 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds 7, которая выполнена в полу-внутриканальной конструкции с прямыми ножками. Новинка характеризуется 10,8-мм высокоточным полнодиапазонным излучателем, поддержкой звука без потерь до 4,6 Мбит/с, Hi-Res Audio и пространственного аудио, диапазоном воспроизводимых частот от 14 Гц до 48 кГц, массой 4,3 грамма, фирменным аудиочипом 3-го поколения с поддержкой ИИ, задержкой обработки 8 мкс. Увеличенной на 230% средней глубиной шумоподавления в сравнении с предыдущим поколением, новой технологией шумоподавления во время разговоров с уровнем до 100 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, поддержкой технологии Huawei StarFlash E2.0, батареей ёмкостью 48 мАч и 460 мАч у зарядного кейса, автономностью до 8,5 часа или до 42 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 150 долларов.