Наушники Honor Choice Earbuds X5 вышли в России

В российской продаже появились беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5, которые доступны по сниженной цене в 2190 рублей. С 12 сентября новинка подорожает до 2990 рублей. Наушники характеризуются 10-мм динамическими драйверами с подвижной катушкой для лучшего звучания, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, чувствительными микрофонами для системы активного шумоподавления, эффективность которой доходит до 30 дБ, технологией Dual-Mic ENC для отсечения фоновых звуков во время телефонного разговора, временем автономной работы до 9 часов без учета зарядного футляра и до 35 часов с учетом кейса.

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