Наушники Honor Earbuds A оценили в 19 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds A, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в эквивалент 19 долларов. Новинка характеризуется 10-мм полимерными динамическими излучателями с титановым покрытием, сертификатом Golden Ear, аудиочипом Hi-Fi 5, возможностью настройки звука через фирменное приложение, автономностью до 9 часов для самой гарнитуры и до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения), функцией поиска, защитой пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3.