Наушники Huawei FreeBuds Pro вышли в России

Компания Huawei дала старт российским продажам беспроводных наушников FreeBuds Pro, которые оценены в 14 990 рублей. При этом первые покупатели получат скидку в 1,5 тысячи рублей и браслет Huawei Band 4 в подарок. Пользователи могут выбирать из черной, белой и серебристой расцветок. Новинка характеризуется функцией динамического шумоподавления, двумя внешними и одним внутренним микрофоном, 11-мм излучателями, батареей емкостью 52,5 мАч, поддержкой Bluetooth 5.2, системой сенсорного управления, до 7 часов автономной работы с помощью футляра и 30 часов с подзарядкой(4,5 и 20 часов с шумоподавлением), а также возможностью одновременного подключения к двум устройствам одновременно и быстрого переключения между ними.

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