Наушники Fender Audio Mix могут проработать до 100 часов

Компания Fender Audio пополнила ассортимент наушников своей первой беспроводной моделью Mix, главной особенностью которой стала автономность. Утверждается, что новинка может проработать 100 часов без включённого шумоподавления (ANC) и 52 часа с активированным ANC при 50% громкости. Причём батарея заменяемая.

Наушники также характеризуются поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на час работы), временем полной зарядки 2 часа, двумя расцветками на старте продаж и еще тремя позднее, модульной конструкцией для комбинирования оголовья и чашки наушников, поддержкой режимов lossless (96 кГц/24 бит), low latency (задержка менее 20 мс) и auracast (сопряжение с несколькими устройствами одновременно), двойным микрофоном с шумоподавлением и 3,5-мм AUX-разъемом. Цена наушников составляет 300 долларов.
