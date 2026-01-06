Наушники Realme Buds Air8 оценили в 40 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air8, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется новым дизайном от промышленного дизайнера Наото Фукасавы, 11-мм и 6-мм динамиками, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LHDC 5.0, частотой дискретизации до 96 кГц, алгоритмом NextBass для усиленных низких частот, технологией 3D Spatial and Dynamic Audio, системой активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, шестью микрофонами для снижения окружающего шума во время телефонных разговоров, голосовым помощником Ear-by AI Assistant с для перевода в реальном времени, переводом посредством ИИ, режимом Ask AI на основе Google Gemini, автономностью до 14 часов или до 58 часов с учётом зарядного футляра, защитой воды и пыли в соответствии со степенью IP55, игровым режимом с задержкой 45 мс, функцией одновременного сопряжения с тремя устройствами и тремя расцветками корпуса.