Наушники Motorola Moto Buds Bass оценили в 22 доллара

Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Moto Buds Bass, которые получили 12,4-мм композитные драйверы. Новинка также характеризуется фирменным эквалайзером Bass Tuned, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LDAC, системой динамического активного шумоподавления с эффективностью 50 дБ, режимом прозрачности, тремя микрофонами и технологией CrystalTalk AI для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков, поддержкой технологии Google Fast Pair, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 7 часов с выключенным шумоподавлением или до 48 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы), а также черной, синей и зеленой расцветками корпуса. Наушники появятся в продаже на дебютном индийском рынке 8 сентября по эквивалентной цене 22 доллара.